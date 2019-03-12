شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تمد مُهلة التقدم لـ ٦٩ وظيفة قيادية في ديوان الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مد فترة تلقي طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة، التي انتهت الإثنين، حتى يوم ٢٦ مارس الجاري.

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حسب مصادر مطلعة، جاء الإعلان نتيجة العجز الشديد في المناصب القيادية داخل الديوان العام على نحو يؤثر على سير العمل، خاصة أن الوزارة في الفترة الأخيرة أصبحت مُكلَفة بعدد من الملفات الهامة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء، على عكس ما كانت عليه قبل ذلك.

وفي بيان للوزارة، قالت إن هدف مد المهلة إتاحة الفرص للراغبين في التقديم على 5 وظائف في منصب رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة في منصب رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير إدارة عامة بدرجة مدير عام، وذلك في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقاً للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg وموقع وزارة التنمية المحلية mld .gov.eg.

وقال اللواء محمود شعراوي إن إعلان الوظائف يأتي في إطار جهود الوزارة للدفع بدماء جديدة من الشباب المتميز والمرأة للعمل بالمناصب القيادية بالوزارة ودفع عجلة التنمية في كافة أنحاء مصر، مؤكدًا أن اختيار القيادات سيتم من خلال اللجنة العليا للقيادات وبناء على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف، وفى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة.