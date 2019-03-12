شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استثناء واردات الفول والعدس والأرز من «الغطاء النقدي» للاستيراد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية التنسيق مع البنك المركزي المصري، الذي بدوره أصدر تعليمات بالسماح للبنوك باستثناء واردات (الفول، العدس، الأرز) من الغطاء النقدى بواقع ١٠٠٪ على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام حتى ١٥ مارس ٢٠٢٠. وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار يسري على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات.
وأضافت أن ذلك يأتي «حرصًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك المركزى المصرى على عدم حدوث أي فجوات غدائية مفاجئة، وبما يلبي احتياجات المواطنين، وضمان إتاحة هذه السلع وضبط اسعارها بالأسواق المحلية».
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