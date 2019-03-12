شكرا لقرائتكم خبر عن 241 مليون جنيه لمشروعات دعم القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري خصصت 241.3 مليون جنيه لدعم سبع قطاعات بقرى المحافظة الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك ضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا، المُوجهة مرحلته الأولى لخمس محافظات، هي: سوهاج وأسيوط والمنيا وأسوان وبني سويف، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو ١،٢ مليار جنيه.

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«حسين» عقدا اجتماعًا موسعًا حضره محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مديري المديريات الخدمية والمراكز، للبدء في توجيه تلك المخصصات للقرى المستهدفة، وتحقيق مستوى لائق من الخدمات للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا. ووجه المحافظ بالعمل على الاستفادة من كافة المخصصات للقرى المستهدفة والمشاريع العاجلة حتى يشعر المواطن بالتنمية المطلوبة.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع بمقر وزارة التخطيط، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء أحمد شعراوي، وزير التنمية المحلية، تناول برنامج استهداف الفجوات التنموية في القري الأكثر احتياجًا، وذلك بناء على خريطة الفقر التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقا لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك ٢٠١٧/٢٠١٨ وتعداد السكان ٢٠١٧.

ولفت اللواء قاسم حسين أن الاجتماع ناقش مشروعات المرحلة الأولي من البرنامج للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ في المحافظات الخمس، منها 241 مليون جنيه لصالح مشروعات في عدة مجالات بالمنيا، تشمل الخدمات التعليمية والصحية والبيئية ومشروعات الكهرباء والإنارة والطرق والرصف والدفاع المدني ومياه الشرب والصرف الصحي والري.