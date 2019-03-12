شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مروية بطريق «رأس غارب - الزعفرانة» لرفع حطام تصادم سيارتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوقفت الأجهزة الأمنية والمرورية بالبحر الأحمر، صباح الثلاثاء، الحركة المرورية بطريق «رأس غارب- الزعفرانة» في منطقة الكيلو ٣٠، وحولت المسارات إلى الاتجاه الاخر، لحين رفع حطام حادث تصادم سيارتي تريلا نقل.

كان طريق «رأس غارب- الزعفرانة» شهد فجر الثلاثاء تصادم سيارتي تريلا (نقل قنا)، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة ٣ آخرين بإصابات متفرقة. وجرى إيداع الجثة في مشرحة مستشفى رأس غارب، وتم نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج اللازم.