شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مروية بطريق «رأس غارب - الزعفرانة» لرفع حطام تصادم سيارتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوقفت الأجهزة الأمنية والمرورية بالبحر الأحمر، صباح الثلاثاء، الحركة المرورية بطريق «رأس غارب- الزعفرانة» في منطقة الكيلو ٣٠، وحولت المسارات إلى الاتجاه الاخر، لحين رفع حطام حادث تصادم سيارتي تريلا نقل.
كان طريق «رأس غارب- الزعفرانة» شهد فجر الثلاثاء تصادم سيارتي تريلا (نقل قنا)، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة ٣ آخرين بإصابات متفرقة. وجرى إيداع الجثة في مشرحة مستشفى رأس غارب، وتم نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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