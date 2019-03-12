شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يناقش 100 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة بحضور وزير الزراعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، 100 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منها 23 طلب إحاطة مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
كما تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008.
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