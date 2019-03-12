الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ41 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار السماح لـ 41 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة أمام كل اسم فى الكشوف التالية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.





Advertisements كما نشرت الجريدة قرار ترقية إسم الشهيد الرائد مصطفى عبيد محمود سالم الضابط بمديرية أمن القاهرة سابقاً، استثنائيا إلى رتبة المقدم.

كما نشرت الجريدة قرارا آخر بإبعاد طاجكستانية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.



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