شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج أول دفعة من المتدربين على الملابس الجاهزة من مركز تدريب القوى العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تخريج 43 متدربا أول دفعة من مركز تدريب المستقبل التابع لمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة، ممثلة فى المديرية وكبرى الشركات الاستثمارية فى مجال الملابس الجاهزة والرياضية، للتدريب من أجل التشغيل، وفقا لأحدث الأساليب العالمية، فضلا عن قدرة المتدربين على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والعالمية، وسيتم تسلمهم العمل بالشركة بداية الأسبوع المقبل بعد إعادة تقييمهم لتحديد الأجر الفعلى الذى يستحقونه بما لا يقل عن 1500 جنيه.

وأضاف الوزير أن مركز تدريب المستقبل المجهز وفقا لأحدث المعايير العالمية، ومنها ورشة حديثة للتدريب على خطوط إنتاج الملابس الجاهزة، بدأ اليوم الثلاثاء، في استقبال وتدريب 63 متدربا الدفعة الثانية لمدة شهر يحصل خلالها المتدرب علي مكافأة شهرية قدرها 1200جنيه ، فضلا عن التأمين عليهم، وتوفير وجبات غذائية ووسائل مواصلات للمتدربين خلال فترة التدريب، من خلال هذا البروتوكول ليتم الحاقهم بزملائهم من الدفعة الأولى بمصانع الشركة بالإسماعيلية، مشيرا إلي أن إجمالي ما سيتم تدريبهم يصل إلى 4000 عامل مصرى هى إجمالى احتياجات الشركة التى تنتج ماركات عالمية من الملابس الجاهزة والرياضية ويتم تصدرها للخارج.

وكشف الوزير أنه سيتم تعميم هذه التجربة على جميع مراكز التدريب التابعة للوزارة البالغة 38 مركزا على مستوى 27 محافظة بمشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال والصناعة لتعظيم هذه الفكرة التى سوف تعمل على رفع شأن العمالة المصرية فى الداخل والخارج.

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وقد أناب الوزير، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد، بالاحتفال بتخريج أول دفعة من المتدربين، بحضور عددا من العاملين بإدارة التدريب بالمديرية والشركة القائمة على التدريب، وأشاد الحضور بالمستوى الفنى الذى وصل إليه المتدربون من خلال عينات الإنتاج التى تم تصنيعها بالكامل بمعرفتهم والتى تضاهى أعلى مواصفات الجودة العالمية.

وأعرب المتدربون عن بالغ سعادتهم بهذه التجربة الرائدة في مجال التدريب من أجل التشغيل وبالمستوى الذي وصلوا إليه من الكفاءة والمهارة الفعلية في مجال تفصيل الملابس الرياضية والتي أهلتهم للعمل فى كبرى المصانع التي تنتج أفضل الماركات العالمية التي يتم تصديرها إلى دول أوروبا وأمريكا.

وقد بعث المتدربون برسالة شكر وامتنان إلى الوزير محمد سعفان، على الجهود الملموسة التى يبذلها من أجل تدريب الشباب وتوفير فرص عمل كريمة لهم.