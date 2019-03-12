الجريدة الرسمية تنشر قرار تنفيذ أبراج فى أسيوط بالقوة الجبرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بناء على مذكرة رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام البيعة الخروج (11,8,6,5,7,9,3,4) لعملية فتح الخط الكهربائى أبنوب/ أسيوط بطول 13 كم بمحافظة أسيوط بالقوة الجبرية. وشمل القرار أن يكون تنفيذ الأعمال عبارة عن حفر القواعد وإحلال التربة المطلوبة للأبراج والخرسانة وتركيب الحديد العلوى وتركيب العاملات وشد الموصلات وملحقاتها.

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