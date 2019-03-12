براتب يبدأ بـ1500 جنيه.. القوى العاملة: تخريج أول دفعة من متدربي الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تخريج 43 متدربا، أول دفعة من مركز تدريب المستقبل التابع لمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة ممثلة في المديرية وكبرى الشركات الاستثمارية في مجال الملابس الجاهزة والرياضية، للتدريب من أجل التشغيل، وفقا لأحدث الأساليب العالمية.

وأوضح بيان للوزارة، الثلاثاء، أن الخريجين أصبح لديهم قدرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية، ويتسلمون العمل بالشركة بداية الأسبوع المقبل بعد إعادة تقييمهم لتحديد الأجر الفعلي الذي يستحقونه بما لا يقل عن ١٥٠٠ جنيه.

وأضاف الوزير، أن مركز تدريب المستقبل المجهز وفقا لأحدث المعايير العالمية، ومنها ورشة حديثة للتدريب على خطوط إنتاج الملابس الجاهزة، بدأ اليوم الثلاثاء، استقبال وتدريب 63 متدربا الدفعة الثانية لمدة شهر يحصل خلالها المتدرب على مكافأة شهرية قدرها 1200جنيه، فضلا عن التأمين عليهم، وتوفير وجبات غذائية ووسائل مواصلات للمتدربين خلال فترة التدريب.

وأوضح أن البروتوكول يتيح للمتدربين اللحاق بزملائهم من الدفعة الأولى بمصانع الشركة في الإسماعيلية، مشيرا إلى أن إجمالي ما يجرى تدريبهم يصل إلى 4000 عامل مصري، وهي إجمالي احتياجات الشركة التي تنتج ماركات عالمية من الملابس الجاهزة والرياضية ويتم تصدرها للخارج.