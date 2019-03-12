بدء حفل تدشين المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا بمركز الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: بدأت فعاليات تدشين المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا بجامعة الأزهر، صباح الثلاثاء، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر. وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه آيات من الذكر الحكيم لأحد قارئي الجامع الأزهر. ويحضر الحفل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ورئيس اتحاد الجامعات الأفريقية أورلاندو أنتونيو. يقدم الحفل الإعلامي أسامه كمال.

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