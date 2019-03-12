محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بالساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، استقبال بيانات المواطنين الراغبين في حجز شقق مشروع الإسكان المتميز في مدينة دمياط الجديدة.

وحصل الخليج 365 على كراسة شروط حجز الطرح الأول من وحدات المشروع.

وبدأ تقديم البيانات اليوم ويستمر حتى يوم 23 مارس الجاري، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com).

ويبدأ حجز الوحات في العاشرة صباح اليوم حتى 4 أبريل المقبل، وعدد الوحدات يصل إلى 480، والحجز إلكتروني والتخصيص بأسبقية الحجز.

وجاءت تفاصيل كراسة شروط الحجز على النحو التالي: اقرأ أيضًا:

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كانت هذه تفاصيل خبر التخصيص بالأسبقية.. ننشر كراسة شروط شقق الإسكان المتميز بدمياط الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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