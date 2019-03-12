مستشار الاتحاد الإفريقي: ملتقى الشباب بأسوان منصة لتبادل الخبرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

قالت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الإفريقي، إن ملتقى الشباب العربي والإفريقي، الذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 16 مارس الحالي في أسوان، يعتبر منصة للشباب من المنطقتين لتبادل الخبرات، حيث ستتم إتاحة الفرصة للمشاركين لمناقشة مُختلَف الموضوعات التي تهم كل من الشباب العربي والإفريقي من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والإفريقية.

وأضافت نجم - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الثلاثاء - أنه من المقرر أن تلقى كلمة في افتتاح الملتقى الذي يأتي تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018، والتي نصّت على إقامة منصة تفاعلية ومنبر للشباب العربي والإفريقي لمناقشة التحديات المهمة التي تواجه كلا المنطقتين، على أن تُعقَد في مدينة أسوان، عاصمة الشباب الإفريقي.

وأوضحت أن فعاليات الملتقى تشمل العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والمائدة المستديرة التي من شأنها سدّ الفجوة بين القادة من الشباب الواعدين وبين صُنّاع القرار والسياسيين والخبراء من مختلَف المجالات لصياغة رؤية شبابية من أجل مستقبل أفضل.

وأشارت إلى أن الملتقى - الذي يستمر حتى 18 مارس الحالي - يرى أن الشباب في المنطقة العربية وإفريقيا يجمعهم الكثير من التاريخ، بالإضافة إلى الظروف الحالية، وهو ما يجعل التعاون بينهم ضرورة لتنمية بلادهم، كما يجد الملتقى أن الشباب العربي والإفريقي قادر على صياغة رؤية واعدة للتكامل بين القارة الإفريقية والعالم العربي.​