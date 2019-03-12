إعادة فتح طريق الطريق الساحلي الدولي عقب زوال الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعادت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية للمرور، فتح طريق الساحلي الدولي في الاتجاهين، عقب زوال الشبورة المائية من أعلى الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، لملاحظة حركة المرور، منعًا للحوادث.
وأغلقت إدارة المرور، الطريق لوجود شبورة مائية، حيث تهيب إدارة المرور بالتزام سائقي السيارات، بقرار الغلق، واتباع تعليمات رجال المرور.
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