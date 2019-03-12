مهندس زراعي من البحيرة ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية

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سيطرت حالة من الحزن على قرية "الأبقعين" التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بعد خبر وفاة المهندس عبدالحميد فراج نوفل، الباحث بمركز بحوث الصحراء، في حادث سقوط الطائرة الأثيوبية، وذلك خلال توجهه مع اثنين آخرين في مهمة علمية عن التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني والنباتي في العاصمة الكينية نيروبي، وينتظر المواطنون وصول الجثمان لتشييعة إلى مثواه الأخير، بعد أن تلقوا خبر وفاته أمس، من زميل له في المركز، ومنذ هذا الحين أصبحت القرية عبارة عن سرادق عزاء، وقام والده وأشقائه بالسفر للقاهرة وتأكدوا من الخبر من السفارة الإثيوبية.
وقال إبراهيم الشحات ابن عم الشهيد، إنه كان في بعثة علمية لدولة كينيا، وكان آخر تواصل بينهم أول أمس، قبل إقلاع الطائرة من مطار أديس أبابا، متوجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي. وأشار إلى أن المسؤولين في السفارة الإثيوبية عرضوا أن يسافر أحد أفراد الأسرة إلى أثيوبيا لإحضار الجثمان أو الأشلاء ولكن الأسرة رفضت،
وقال إبراهيم الشحات ابن عم الشهيد، إنه كان في بعثة علمية لدولة كينيا، وكان آخر تواصل بينهم أول أمس، قبل إقلاع الطائرة من مطار أديس أبابا، متوجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وأشار إلى أن المسؤولين في السفارة الإثيوبية عرضوا أن يسافر أحد أفراد الأسرة إلى أثيوبيا لإحضار الجثمان أو الأشلاء ولكن الأسرة رفضت، وردت السفارة الإثيوبية بأن جثمانه سيكون في القاهرة الخميس المقبل.
وأوضح أن الشهيد خريج كلية زراعة دمنهور، والتحق بالعمل في مركز بحوث الصحراء، ومتزوج ولديه من الأطفال عمر عام ونصف، وله 3 أشقاء هم "نعمة" طالبة بكلية الزراعة، و"محمد" طالب بكلية الطب، و"علاء" تلميذ في الصف الثالث الإعدادي، ووالده حاصل على دبلوم زراعة، ويبلغ من العمر 65 عاما، ويعمل فلاحا، ووالدته ربة منزل.
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