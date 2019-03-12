انت الان تتابع مهندس زراعي من البحيرة ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سيطرت حالة من الحزن على قرية "الأبقعين" التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بعد خبر وفاة المهندس عبدالحميد فراج نوفل، الباحث بمركز بحوث الصحراء، في حادث سقوط الطائرة الأثيوبية، وذلك خلال توجهه مع اثنين آخرين في مهمة علمية عن التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني والنباتي في العاصمة الكينية نيروبي، وينتظر المواطنون وصول الجثمان لتشييعة إلى مثواه الأخير، بعد أن تلقوا خبر وفاته أمس، من زميل له في المركز، ومنذ هذا الحين أصبحت القرية عبارة عن سرادق عزاء، وقام والده وأشقائه بالسفر للقاهرة وتأكدوا من الخبر من السفارة الإثيوبية.

وقال إبراهيم الشحات ابن عم الشهيد، إنه كان في بعثة علمية لدولة كينيا، وكان آخر تواصل بينهم أول أمس، قبل إقلاع الطائرة من مطار أديس أبابا، متوجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي. وأشار إلى أن المسؤولين في السفارة الإثيوبية عرضوا أن يسافر أحد أفراد الأسرة إلى أثيوبيا لإحضار الجثمان أو الأشلاء ولكن الأسرة رفضت،