انت الان تتابع «سحب التابلت وتهريب آثار».. الحكومة تنفي 11 شائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الحكومة تنفي: تهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج بعدد 32600 قطعة.. وتوقف موقع «دعم مصر» التابع لوزارة التموين عن تلقي تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريرا لتوضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والبداية كانت بنفي المركز لما تناول بشأن توقف موقع «دعم مصر» التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تلقي تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني، إذ أشار المركز إلى أنه تواصل مع وزارة التموين، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف موقع دعم مصر لتلقي تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني والمنطبق عليهم معايير الحذف، وأن الموقع يعمل على مدار 24 ساعة.

وأوضحت وزارة التموين أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية. عقوبة غش الامتحانات ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن السجن 7 سنوات كعقوبة للغش للطالب بالامتحانات ضمن نظام التعليم الجديد، موضحًا أنه تواصل مع وزارة التربية

وأوضحت وزارة التموين أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن السجن 7 سنوات كعقوبة للغش للطالب بالامتحانات ضمن نظام التعليم الجديد، موضحًا أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لسجن الطلاب 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات.

ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بسحب التابلت من الطلاب العام القادم؛ نظرا لسوء استخدامه، موضحًا أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لسحب التابلت من الطلاب؛ نظرا لسوء استخدامه من قبل البعض منهم، وأن التابلت المدرسي مجهز تقنيًا بحيث لا يسمح بتحميل أو الدخول على أي تطبيقات خارج العملية التعليمية.

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وفاة أحد التلاميذ بالمعهد الأزهري بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر؛ نتيجة تناوله تطعيمات حملة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا وقصر القامة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة عدم وفاة أي طالب من طلاب المدارس بسبب حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يوجد ما يسمى بتطعيمات السمنة والأنيميا والتقزم، وأن ما يتم بالمدارس هو الكشف المبكر فقط عن هذه الأمراض مع تقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته، والعلاج المقدم آمن تمامًا ومطابق لكل المعايير الصحية العالمية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن تهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج بعدد 32600 قطعة منذ عام 2011، قائلًا إنه قام بالتواصل مع وزارة الآثار، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم تهريب 32% من الآثار المصرية وبيعها للخارج، مشددة على اهتمام وحرص الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري وتصديها لأى محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج.

ونفى مجلس الوزراء ما تررد بشأن نشر صور لأحد نشر صور لأحد العمال وهو يستخدم شنيورًا في إصلاح تمثال «إله المرح» عند قدماء المصريين، وذلك أثناء عمليات تطوير معبد دندرة بالأقصر.

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وأوضح أنه تواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة أن يكون استخدام الشنيور في ترميم معبد دندرة بالأقصر تسبب في تشويه التماثيل والقطع الأثرية بالمعبد، مشددة على أن استخدام الشنيور أحيانا في ترميم الآثار يعد طريقة علمية مُعترفا بها دوليًا، وتستخدمها البعثات المصرية والأجنبية على السواء، وليس هناك أي إهمال أو تشويه للآثار المصرية.

حذف 4 سلع

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول حذف أربع سلع تموينية ضمن المقررات التموينية خلال شهر مارس الجاري وهي «الأرز، وزيت الخليط 800 ملي، والدقيق والصلصة».

وأوضح أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم وقف صرف أيٍ من المقررات التموينية، وأن عملية صرف السلع التموينية بكل أنواعها تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد، وتستمر من أول الشهر حتى آخره.

إغلاق مستشفيي بورسعيد والإسماعيلية

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء حول إغلاق مستشفيي "بورسعيد العام" و"الإسماعيلية" لخضوعهما لأعمال تطوير استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إذ أكدت وزارة الصحة عدم صحة إغلاق مستشفى بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل بسبب أعمال تطويرهما استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وقف الدعم عن أسر السجناء

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن وقف وزارة التموين الدعم عن أسر السجناء، موضحًا أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت صحة تلك الأنباء تماما.

وأكد أنه لا صحة على الإطلاق لحرمان أسر السجناء من الدعم التمويني، مشددة على استمرارهم في الحصول على الدعم بشكل طبيعي وفقا للمعتاد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب الرأي العام.

حلوى مخدرة بالمدارس

وأوضح المركز حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن ما تردد من أنباء تُفيد بتداول حلوى «الفراولة السريعة»، التي تحتوي على مادة مخدرة بالمدارس»، مشيرًا إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماما.

وأكد أنه لا صحة لتداول أي حلوى مخدرة أو تحتوى على مواد مؤثرة على صحة الطلاب بالمدارس، وأن جميع الحلوى المتداولة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية أمنة وصحية تماما وتخلو من أى مواد تضر بصحة الطلاب، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة القلق والذعر بين الطلاب.

استبعاد مستحقي الدعم من الخبز

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول قيام وزارة التموين باستبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز، قائلًا إنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأوضح أنه لا صحة على الإطلاق لاستبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز، مُشددةً على عدم المساس بمنظومة نقاط الخبز التموينية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين خاصة مستحقي الدعم منهم.