انت الان تتابع وزير النقل الجديد يصل مكتبه بعد حلف اليمين الدستورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
السيسي وكامل الوزير
وصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد إلى مقر وزارة النقل بمدينة نصر، منذ قليل، بعد حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين. واستقبل وزير النقل الجديد قيادات الوزارة، ودخل فى اجتماع مغلق مع مدير مكتبه، فيما تشهد الوزارة حالة ترقب مع وصول الوزير الجديد. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للفريق كامل الوزير، وزيرا للنقل، واجتمع السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير النقل، ووجه ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل.
وشدد الرئيس السيسي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام فى هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.وعقد رئيس الوزراء،
وشدد الرئيس السيسي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام فى هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.
وعقد رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا بحضور عدد من الوزراء من بينهم وزراء العدل والبيئة الرى، والفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، في أول اجتماعاته بالحكومة.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، ترقية اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى رتبة الفريق، وقلده الرتبة العسكرية، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.
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