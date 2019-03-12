شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 82 أتوبيس في أحياء شرق القاهرة استعدادًا لـ«أمم أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، توفير 82 أتوبيسا لنقل الجماهير من الميادين الكبرى والمواقف العامة إلى أماكن إقامة المباريات بأحياء المنطقة الشرقية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر يونيو المقبل.

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يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال بأهمية ظهور العاصمة بالمظهر اللائق بها كأقدم وأكبر مدينة بأفريقيا وليس في أماكن ومحيط إقامة المباريات فقط، ولكن في جميع أحياء العاصمة.

وقال صابر، في تصريحات صحفية، مساء الاثنين، إن خطة توزيع الأتوبيسات بالمحطات شملت توفير 11 أتوبيسا بالمطرية و10 بالنزهة الجديدة و7 بمساكن عين شمس و5 بالحى السابع شرق مدينة نصر و10 بالحى الثامن شرق مدينة نصر «التبة» و7 بعين شمس و10 بالمرج و10 ايضا بموقف السلام و12 بمدينة السلام «محطو سبيكو».

وأكد استمرار أعمال التطوير في شوارع العاصمة، مشيرا إلى البدء في أعمال رفع كفاءة المناطق المحيطة باستاد القاهرة وأعمال نظافة ودهان الأسوار المؤدية إلى مداخل الاستاد.