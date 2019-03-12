شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يعلق على رسالة متحدث جيش الاحتلال إلى هيفاء وهبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو أديب إن «داعبة» متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لم تثر العداء العربي ضد حزب الله لأنها تأتي من قبل إسرائيل.

وأضاف في برنامجه على «’MBC مصر»، مساء الاثنين: «العالم العربي رغم 40 سنة من السلام عنده حاجز نفسي مع إسرائيل، أرضنا لسه عندك، القدس والأقصى».

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وتابع: «القضية ليس في السلام والحدود الآمنة والتعاون الأمني، الدعابة لم تأت بنتيجة يا أفيخاي، دي تعمل تعاطف مع حزب الله، إسرائيل لا تفهم دماغنا ولا حقوقنا».

وأشار إلى حلول الذكرى الأربعون لتوقيع معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب 26 مارس الجاري، وأن استطلاعات الرأي في إسرائيل تؤيد السلام مع مصر.

ووجه متحدث جيش الاحتلال رسالة إلى هيفاء بمناسبة عيد ميلادها، قائلا: «معروفة بدعمك لحزب الله، لكن نصر الله ليس معه مصاري (أموال) لهدية، شو رأيك تتبرعي له».