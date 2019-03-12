"حسن مالك وتفجير أبراج الضغط العالي".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك المحاكمات:

- محاكمة 45 متهما في قضية "تفجير أبراج الضغط العالي"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 45 متهماً - من بينهم 10 هاربين - في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي.

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ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

- محاكمة حسن مالك و23 آخرين بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومي"

تنظر محكمة جنايات القاهرة "طوارئ"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين - بينهم 13 هاربًا - في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس.

ونسب أمر الإحالة للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ونسبت لهم اتهامات بتولي مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان؛ التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.