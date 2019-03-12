ترميم الآثار بشنيور وسحب "التابلت".. 12 شائعة ترد عليها الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، عددًا من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزها استبعاد مستحقي الدعم، ورفع 4 سلع تموينية من البطاقة، ووفاة تلميذ خلال حملة تطعيمات السمنة، وإغلاق مستشفى بورسعيد، وإلغاء وزارة التربية والتعليم نظانم التعليم الجديد على طلاب الثانوية العامة.

ويرصد "الخليج 365" 9 شائعة ردّ عليها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء:

استبعاد مستحقي الدعم:

نفت وزارة التموين والتجارة الدخلية، استبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز، مشددة على عدم المساس بمنظومة نقاط الخبز التمونية.

حذف 4 سلع أساسية من البطافة:

وأكد وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم توقف صرف أي من المقررات التمونية بكافة أنواعها، مضيفة: "أن عمليات الصرف مستمرة بشكل طبيعي وكالمعتاد من أول الشهر وحتى آخره".

توقف موقع دعم وزارة التموين:

نفت وزارة التموين من جديد توقف عمل الموقع، لافتة في بيان صحفي، إلى أن الموقع يعمل بشكل كامل على مدار الـ24 ساعة خلال أيام الأسبوع، حتى يوم 15 من الشهر الجاري.

وقف الدعم عن أسر السجناء:

نفت وزارة التموين، شائعة وقف صرف حصص أسر السجناء من الدعم التموني، مؤكدة الاستمرار بعمليات الصرف وفقًا للمعايير الطبيعية.

وفاة تلميذ تناول جرعة تطعيم:

نفت وزارة الصحة شائعة مصرع تلميذ خلال حملة تطعيمات ضد أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، لافتة إلى أنه لايوجد حملة تطعيم في المدارس.

وأكدت وزارة الصحة، أن الحملة للكشف المبكر فقط عن هذه الأمراض، وتقديم العلاج بالمجان حال اكتشاف حالة مرضية.

Advertisements

تداول حلاوة المدارس:

وعادت الصحة من جديد لتنفي تداول حلاوة تحتوي على مخدرات، مؤكدة أن المتداول آمن وصحي.

إغلاق مستشفي بورسعيد العام:

نفت الوزارة أيضًا ما تردد حول إغلاق مستشفى بورسعيد العام والإسماعيلية لخضوعهما لأعمال تطوير استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مُؤكدةً عدم صحة إغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل بسبب أعمال تطويرها استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، والمستشفيان يعملان على مدار 24 ساعة.

إلغاء نظام التعليم الجديد:

نفت وزارة التربية والتعليم، إلغاء نظام التعليم الجديد العام المقبل، مؤكدة استمرار النظام، ولا يوجد نية للعودة للنظام القديم.

سحب التابلت من الطلاب:

كما نفت وزارة التربية والتعليم، الحديث حول سحب التابلت من الطلاب العام المقبل، نظرًا لسوء الاستخدام، مؤكدة أن التابلت مجهز بتقنية لا تسمح باقتناء مواد غير المواد الدراسية.

السجن 7 سنوات للغش:

نفت وزارة التربية والتعليم، تطبيق عقوبة الغش بالحبس 7 سنوات، مؤكدة أن العقوبة تضمن حرمان الطالب من أداء الامتحان لمدة عامين.

تهريب 32 % من آثار مصر إلى الخارج:

ما تردد من أنباء عن تهريب 32% من آثار مصر وبيعها في الخارج، بعدد 32600 قطعة منذ عام 2011، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً عدم تهريب 32% من الآثار المصرية وبيعها للخارج.

وشددت الوزارة على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري وتصديها لأى محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

تشوية الآثار باستخدام شنيور:

ونفت الوزارة ما تم تداوله من صور لأحد العمال، تظهره وهو يستخدم "شنيور" في إصلاح تمثال "إله المرح" عند قدماء المصريين، أثناء عمليات تطوير معبد "دندرة" بالأقصر، نافية صحة أن يكون استخدام الشنيور في الترميم، تسبب في تشويه التماثيل والقطع الأثرية بالمعبد، مشددةً على أن استخدام الشنيور أحياناً فى ترميم الآثار يعد طريقة علمية مُعترف بها دولياً وتستخدمها البعثات المصرية والأجنبية على السواء وليس هناك أي إهمال أو تشويه للآثار المصرية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم الآثار المصرية.

وأوضحت الوزارة أن استخدام الشنيور في إصلاح تمثال "إله المرح" جاء من أجل عمل ثقوب لتثبيت الأجزاء المنفصلة في التمثال، خاصةً أن هذا التمثال مصنوع من صخر الجرانيت، حتى يتم وضع بارات من خامة تسمى "فيبر جلاس" بين الأجزاء المراد ربطها ببعض.​