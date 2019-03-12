منها قرض "الاستثمار الأوروبي".. 7 اتفاقيات وافق عليها البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على 7 اتفاقيات جديدة، موقعة بين مصر وجهات خارجية.

وصدق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي يقدم البنك بمقتضاه للحكومة المصرية قرضًا تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ في 16 / 10 / 2018.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 22 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في بالي بإندونيسيا في 13 / 10 / 2018.

وصدق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة في جزيرة كريت بتاريخ 10/ 10 / 2018.

كما وافق المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، والموقعة في برلين بتاريخ 29 / 10 / 2018.

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ووافق المجلس أيضًا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 / 9 / 2018.

كما وافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لمصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو، والموقع في فيينا بتاريخ 18/12/2018.

وأوضحت اللجنة أن الاتفاق يستهدف تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة على مدى طويل من أجل زيادة سعة النقل بما يخفف من الاختناقات المرورية، لافتة إلى أن مدة سريان القرض 20 عامًا من تاريخ سحب كل شريحة من شرائح القرض.

ووافق المجلس أيضًا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018.

وأوضحت اللجنة أن الاتفاق يأتي في إطار التنسيق بين مصر وأوزبكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، فضلًا عن زيادة فرص التبادل التجاري.​