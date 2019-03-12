تكليفات السيسي لوزير النقل ومقتل 46 إرهابيا.. أبرز عناوين صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، جاء على رأسها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديث شامل لمنظومة السكك الحديد والطرق، والقضاء على 46 إرهابيًا في سيناء.

وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" تشديدات الرئيس السيسي على ضرورة بذل أقصى جهد، لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل الجديد، عقب أدائه اليمين أمام الرئيس، وأشارت إلى مطالبته باتخاذ كل التدابير، لتحديث معايير الأمان والسلامة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، بالتزامن مع تطوير الشبكة القومية للطرق، فى إطار الخطط والتوقيتات المحددة، بالنظر لأهمية قطاع النقل، وتأثيره المباشر على حياة المواطنين.

كما سلطت الصحف الضوء على إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا حول العمليات العسكرية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب، حيث تم القضاء على 46 إرهابيًا شديدي الخطورة في سيناء، والقبض على 100 من المطلوبين أمنيًا، وتدمير 10 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي مع رفح، بالإضافة إلى تدمير 17 عربة حاولت اختراق الحدود الجنوبية والغربية، وكذلك تدمير كميات ضخمة من العبوات الناسفة والمخدرات.

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وأبرزت الصحف البيان الذي أفاد بقيام القوات الجوية على الاتجاه الشمالي الشرقي باستهداف وتدمير 15 وكرًا للعناصر الإرهابية.

وأوضحت الصحف أنه تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد شديدة الانفجار التي تستخدم في تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء.

أما جريدة "الأهرام" فاهتمت بإبراز توجيهات غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة.

وفيما يتعلق بالنمو، تناولت الصحف إشارته إلى أن المؤشرات التي حققها الاقتصاد في الفترة الأخيرة التي يعرفها الجميع - وهي زيادة النمو على متوسطات 5% بمقياس زيادة الدخل القومي - تعد مؤشرات لا بأس بها، وهي أعلى من متوسطات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقل عن ذلك بحوالي 2%، مرجعًا ذلك لأن معدلات نمو السكان في مصر أكبر وبالتالي تستفيد من التحسن في الدخل وتطور أداء الاقتصاد في خدمة المجتمع. ​