عقب توليه المسؤولية.. 25 رسالة وتعهدًا من كامل الوزير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

زار الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، ديوان الوزارة، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، حيث كان في استقباله الدكتور هشام عرفات، الوزير السابق، وعدد من قيادات الوزارة.

والتقى "الوزير"، بالعاملين في النقل، ودعاهم إلى تنفيذ واجبهم بكفاءة عالية دون إهمال أو تقصير، كما عقد مؤتمرًا بصحفيي الوزارة، وجه خلاله رسائل مختلفة.

وهذه أبرز رسائل وتصريحات "الوزير":

1- أول قراراتي هو تغيير لوائح العمل داخل الوزارة لمكافأة المجتهد ومعاقبة المقصر.

2- هيئة السكك الحديدية لن تنهض سوى برجالها، ومهندسيها، وعمالها، وفنييها.

3- العمل فورًا في تطوير هيئة السكك الحديدية، "لن انتظر العربات الجديدة".

4- "ما تعلمته من العسكرية هو الانضباط، والمتابعة الشديدة، والجدية في العمل بالحب والرضا".

5- تطوير هيئة السكك الحديدية هو شغلي الشاغل خلال الفترة المقبلة.

6- "هاخد من كل واحد الميزة بتاعته، وهستفيد من كل الناس.. لا هرفد حد ولا همشي حد".

7- "أنا ناوي انهض بقطاعات النقل من خلال العمال، واحتمال استعين بحد من الجيش أو برا الجيش".

8- يجب أن تكون قطاعات وهيئات النقل في طليعة وزارات الحكومة، ونموذجًا في التطوير والانضباط.

9- "مفيش في قاموسي شركة بتخسر، كنت اترأس 3 آلاف شركة في الهيئة الهندسية، وهحاول أن كل شركة تدخل وفرة مالية".

10- أدوني فرصة شهرين، لتحقيق تطوير ملحوظ في منظومة النقل.

11- أسعى لتنفيذ البرنامج الطموح والخطة التي أعلنها الرئيس السيسي لتطوير السكك الحديدية.

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12- "شعارنا هو سكة حديد آمنة نظيفة متطورة منضبطة".

13- العمل سيكون على مدار الساعة في جميع قطاعات النقل بسواعد كل العاملين بالوزارة بجميع قطاعاتها وهيئاتها.

14- هدفنا تحقيق طفرة كبيرة تنعكس إيجابيًا على المواطن المصري والاقتصاد القومي ليكون "النقل" هو قاطرة التنمية.

15- سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على استكمال مشروعات السكك الحديدية من تحديث الإشارات، وتطوير المزلقانات والمحطات، والبنية التحتية، وتوريد العربات الجديدة.

16- سيتم تنفيذ برنامج شامل لتأهيل العنصر البشري باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في نجاح المنظومة.

17- سنعمل وفق استراتيجية شعارها "لا تهاون أو تقصير" في كل ما يتعلق بعوامل السلامة والأمان للركاب، ولمسير القطارات.

18- سيكون المواطن على موعد مع سكة حديد بشكل متميز منتصف 2020.

19- سيتم استكمال المشروعات الضخمة في مجال مترو الأنفاق الذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

20- سنعمل على استكمال المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري والتي كان لها أثر كبير في تحسن مصر في تقرير التنافسية الدولية لعام 2017/2018.

21- سنعمل على استكمال تنفيذ خطة صيانة شبكة الطرق الحالية.

22- سنعمل على استكمال المخطط العام الشامل للموانئ البحرية، واستكمال مخططات تطويرها.

23- لست غريبًا على وزارة النقل.. وأحتاج مساعدة ودعم المواطنين قبل المسئولين".

24- سنحرص على استكمال خطة تطوير المنافذ البرية، وإنشاء شبكة من المراكز والمناطق اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من النقل النهري، خصوصًا في نقل البضائع.

25- "نحتاج مساعدة المواطن في الالتزام بمكان ونظافة استخدام المحطة وقطع التذاكر وركوب القطر".