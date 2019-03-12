شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الدين الهلالي يعلق على رأي شيخ الأزهر في «تعدد الزوجات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، على تصريح فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر بشأن تعدد الزوجات، قائلًا إنه «منطقي جدا».

أضاف في لقائه مع برنامج «الحكاية»، على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين: «شيخ الأزهر استند إلى قول الله: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى إلا تعولوا)».

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وتابع: «المولى قال: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) على سبيل الإلزام وليس الترغيب والاختيار، وهو ما عبر عنه الإمام الأكبر»، معتبرا أن «هذا الرأي ليس لشيخ الأزهر إنما لله عز وجل».

أردف قائلا: «هناك مشكلة دستورية حيال هذه القضية، الشعب عارف إن لو الرأي راح للأزهر والأزهر وضع رأي يبقى هيطلع بيه قانون، لذلك لو طمأنت مجلس النواب أن رأي الأزهر استشاري، وعليه أن ينقل كل الأقوال للبرلمان حتى ينتقي منها ما يناسب الشعب بحرية مطلقة سيخفف الكثير على المواطنين».

كان الإمام الأكبر قال في برنامجه الأسبوعي على «الفضائية المصرية» إن مسألة تعدد الزوجات «تشهد ظلمًا للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان، وتعد من الأمور التي شهدت تشويهًا للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية».