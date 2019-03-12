شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على 46 إرهابيًا.. الأبرز في صحف الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناولت الصحف الصادرة الثلاثاء عددا من الموضوعات التي تشغل الرأى العام، جاء على رأسها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديث شامل لمنظومة السكك الحديد والطرق، والقضاء على 46 إرهابيا في سيناء.

وأبرزت صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية» تشديدات الرئيس السيسى على ضرورة بذل أقصى جهد، لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل الجديد، عقب أدائه اليمين أمام الرئيس أمس، وأشارت إلى مطالبته باتخاذ كل التدابير، لتحديث معايير الأمان والسلامة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، بالتزامن مع تطوير الشبكة القومية للطرق، في إطار الخطط والتوقيتات المحددة، بالنظر لأهمية قطاع النقل، وتأثيره المباشر على حياة المواطنين.

واستكمالا لنشاط الرئيس سلطت الصحف الضوء على تأكيد السيسى أن مصر عازمة على استمرار التحرك المتوازن والمدروس، لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بوصفه مسارا وطنيا حتميا وملزما لبناء الدولة، وتنويهه باستكمال المشروعات التنموية، لإعادة صياغة الخريطة الاقتصادية، وبلوغ مصر غايتها في تغيير واقعها إلى الأفضل، وذلك خلال لقائه لوفد ياباني رفيع المستوى، برئاسة هيرويوكى أيشيجي رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، التخطيط والإصلاح الإدارى، التجارة والصناعة، بالإضافة إلى السفير اليابانى بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، إلى آفاق جديدة، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرية في جميع القطاعات، لافتا إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات والخبرة التكنولوجية اليابانية المتقدمة إلى قطاعات الاقتصاد المصرى، وأشار السيسى إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها اليابانيون لدى الشعب المصرى، معربا عن تقديره لقيام الحكومة اليابانية بتمويل وتنفيذ مشروعات تنموية محورية بمصر.

وأوضحت الصحف أن الرئيس استعرض تطورات المشهد الاقتصادى، والمقومات التي تتمتع بها مصر وأسهمت في رفع جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى وفرة الأيدى العاملة المدربة، السوق الواسعة، واتفاقات التجارة الحرة مع المنطقة العربية وأفريقيا والاتحاد الأوروبى، وتطرق السيسى إلى التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تنتهجها الحكومة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، كتحرير سعر الصرف، تحويل الأرباح إلى الخارج، زيادة الاحتياطى الأجنبى، والتطوير الكبير للبنية الأساسية في جميع المرافق، بالإضافة إلى توفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون، وتحد من الآثار السلبية للبيروقراطية.

وأضاف بسام راضى أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين الرئيس والمستثمرين اليابانيين حول برنامج الإصلاح وآفاق الأوضاع الاقتصادية بمصر، حيث أثنى الوفد الاستثمارى اليابانى على الخطط التنموية الطموحة، مشيدا بالإرادة السياسية لإعادة مصر إلى مكانتها الإقليمية بوتيرة متسارعة، وأكد أن ذلك أسهم في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبى، وأبدى الوفد تقديره للقاء الرئيس وإشرافه المباشر على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، مثمنا دور مصر المحورى في أفريقيا مما يؤهلها لقيادة عملية التنمية في القارة.

وأشارت الصحف إلى أن السفير الياباني، نقل إلى الرئيس السيسى، دعوة شينزو آبى رئيس وزراء اليابان، للمشاركة في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين «G20»، بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الحالى، وأوضح راضى أن هذه الدعوة تأتى تجسيدا لمكانة مصر في أفريقيا، ورئاستها الاتحاد الأفريقى، كذلك لعرض تجربتها التنموية الواعدة في الإصلاح، ورؤيتها لتعزيز مساعى التنمية في القارة الأفريقية.

كما سلطت الصحف الضوء على إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا حول العمليات العسكرية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود من عمليات تهريب السلاح، المخدرات، والهجرة غير المشروعة، بالتعاون بين عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، حيث تم القضاء على 46 إرهابيا شديدى الخطورة في سيناء، والقبض على 100 من المطلوبين أمنيا، وتدمير 10 فتحات أنفاق على الشريط الحدودى مع رفح، بالاضافة إلى تدمير 17 عربة حاولت اختراق الحدود الجنوبية والغربية، وكذلك تدمير كميات ضخمة من العبوات الناسفة والمخدرات.

وأبرزت الصحف البيان الذي أفاد بقيام القوات الجوية على الاتجاه الشمالى الشرقى باستهداف وتدمير 15 وكراً للعناصر الإرهابية، واستهداف تجمع لهذه العناصر، وتدمير 4 عربات تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها، وعلى الاتجاه الجنوبى تم استهداف وتدمير 17 عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود، كما تم استهداف 10 عربات ووكر للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربي، وتم القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء، وضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، كما تم القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضحت الصحف أنه تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد شديدة الانفجار التي تستخدم في تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء.

ولفتت الصحف إلى أن البيان أوضح قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 204 عبوات ناسفة، تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات، وضبط عدد من دانات (RBG) الهاون التي تستخدمها العناصر التكفيرية للهجوم على الارتكازات الأمنية واكتشاف وتدمير 10 فتحات أنفاق على الشريط الحدودى برفح.. كما استمرت عناصر القوات البحرية في تأمين الشريط الساحلى، ومنع أعمال التسلل والتهريب عبر البحرين المتوسط والأحمر.

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وفى حملة مكبرة لقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة والجيش والمناطق العسكرية، تم اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من نبات البانجو المخدر ومليون قرص مخدر، وضبط كميات من البارود الأسود الذي يستخدم في تجهيز العبوات الناسفة.

كما قامت قوات حرس الحدود على جميع الاتجاهات الإستراتيجية بتحقيق العديد من النجاحات حيث تمكنت من ضبط 117 عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود، وضبط عدد من الأسلحة والذخائر عبر مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد 3 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، وتؤكد القوات المسلحة والشرطة استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب، لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.

أما جريدة «الأهرام» فاهتمت بإبراز توجيهات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع جميع المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك على سائقى الطرق السريعة.

وأشارت إلى أن الوزيرة تلقت تقريرا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 8282 من الموظفين في 8 وزارات والمؤسسات التابعة لهم، وكذلك سائقي الحافلات المدرسية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، وتبين تعاطى 250 حالة للمواد المخدرة، وتتم إحالة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.

أما جريدة «الأخبار»، فاهتمت بتأكيدات هالة السعيد وزيرة التخطيط بأن بوابة الحكومة الإلكترونية «الإصدار الثالث»‬ تقدم حاليا 75 خدمة إلكترونية للمواطنين.

وأضافت أن الوزيرة أشارت إلى أن الخدمات تشمل خدمات الأحوال المدنية، التليفون الأرضي، حجز تذاكر القطار، تنسيق الجامعات المصرية، وخدمات مخالفة المرور وحجز تذاكر مصر للطيران، خدمات شركات الكهرباء، حجز أتوبيسات لشركات غرب ووسط الدلتا والوجه القبلي، وخدمات تكليف الأطباء، ويجري التنسيق مع وزارة الداخلية لإطلاق خدمات وحدات المرور على البوابة وإتاحة التحصيل إلكترونيا خلال 3 أشهر.

وقالت الوزيرة وفقا للأخبار إنه يجرى العمل حاليا على إطلاق الإصدار الرابع لبوابة الحكومة قريبا والتي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم الانتهاء من تطوير العديد من منافذ تقديم الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء بلغت 180 وحدة حتى يونيو الماضي.. وأوضحت الوزيرة أنه يجري تطوير مكاتب الشهر العقاري بإجمالي 28 مكتباً وتشمل 10 خدمات منها خدمات اطلاع وحصول على صور عقود مشهرة ومرفقاتها وشهادات تصرفات عقارية والاستعلام عن موقف إشهار العقود، ويجري أيضاً تطوير مكاتب السجل التجاري بإجمالي 92 مكتباً تقدم 10 خدمات.

وأوضحت الوزيرة أنه تم نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد ومطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء والبحر الأحمر والبحيرة، وأشارت إلى أنه من المستهدف الانتهاء من 1260 نقطة دفع وتحصيل الكتروني.

أما جريدة «الجمهورية» فاهتمت بالإشادة التي وجهها محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقة مع الأمم المتحدة لبرنامج «مصر 2030» الذي تنفذه الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي والإداري.

وأبرزت تصريحاته التي أكد فيها خلال تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية المنعقد حالياً في مدينة الكويت أن رؤية «مصر 2030» برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية الـ17 التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة وتتعلق بأربع مجموعات من المؤشرات، أولها النمو الاقتصادي ومدى شموله، والثانية تتعلق بالتنمية الاجتماعية وخدمات مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، والثالثة مرتبطة بالبيئة وتغيرات المناخ، والرابعة لها علاقة بالحوكمة وإدارة الاقتصاد، لافتاً إلى أن مصر تقدمت بمراجعة طوعية لبرنامجه للأمم المتحدة مرتين حتى الآن، كان آخرها العام الماضي.

وفيما يتعلق بالنمو، تناولت الصحف إشارته إلى أن المؤشرات التي حققها الاقتصاد في الفترة الأخيرة التي يعرفها الجميع- وهي زيادة النمو على متوسطات 5% بمقياس زيادة الدخل القومي- تعد مؤشرات لا بأس بها، وهي أعلى من متوسطات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقل عن ذلك بحوالي 2%، مرجعاً ذلك لأن معدلات نمو السكان في مصر أكبر وبالتالي تستفيد من التحسن في الدخل وتطور أداء الاقتصاد في خدمة المجتمع.