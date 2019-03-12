شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 12 مارس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقي سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيرته النرويجية إينى ماري إريكسين سورايدى لبحث العلاقات الثنائية وتطويرها خاصة في مجالات الاستثمار والاقتصاد، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

يصل إلى العاصمة الإثيوبية فريق أمريكي من خبراء الطيران للاشتراك في التحقيقات الجارية بشأن حادث طائرة الركاب ( بوينج 737 ) ماكس التي تحطمت بعد 6 دقائق من إقلاعها من مطار أديس أبابا متجهة إلى كينيا.

يصوت مجلس العموم البريطاني على خطة رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي ( بريكست)، وفي حال رفض النواب البريطانيون الخطة فإن واحدا من أمرين من المرجح حدوثه؛ الأول هو أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس من دون اتفاق، والثاني هو إرجاء موعد المغادرة.

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية وطلبات إحاطة مقدمة من النواب إلى الحكومة.

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يستضيف الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل الثالث حول مستقبل سوريا والمنطقة، الذي تستمر جلساته ثلاثة أيام، وذلك بالاشتراك مع الأمم المتحدة، وبحضور العديد من الدول والأطراف الدولية وحكومات البلدان المضيفة للاجئين، ومن بينها مصر والمؤسسات الدولية.

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى إثيوبيا في زيارة تستمر ليومين

تنظم جامعة القاهرة حملات لإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجامعة من كافة الكليات والإدارات والمستشفيات الجامعية، وتُجري الحملات من خلال المركز القومي للسموم التابع للجامعة.

يشارك وفد مصري رفيع المستوى في معرض (MIPIM 2019- ميبم 2019) الذي ينطلق اليوم بمدينة كان الفرنسية ويستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والقطاع الخاص في جناح يتضمن مشروعات المدن الجديدة التي تنفذها الوزارة والمشروعات التي تنفذها كبرى شركات التطوير العقاري في مصر.

ينظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع جامعة أسوان ورشة عمل حول دور الحديقة النباتية بأسوان في التنمية الزراعية والبيئية بالمحافظة.

تبدأ بالكويت فعاليات مؤتمر تحسين الأداء في الصناعات البترولية اللاحقة، الذي تعقده منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، وذلك تحت رعاية وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل.