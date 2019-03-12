شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تبدأ تحليل المخدرات للعاملين بكلياتها.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء فى تنظيم حملات لإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجامعة من كل الكليات والإدارات والمستشفيات الجامعية، وتُجرى الحملات من خلال المركز القومى للسموم التابع للجامعة.

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وأكدت جامعة القاهرة، فى بيان لها اليوم، أنها ستطبق القانون بحسم وستتخذ الإجراءات الصارمة ضد أى متعاطى من العاملين أو المتتنع عن التحليل.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بعمل أنشطة تثقيفية وندوات توعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطى، واستضافة نخبة من الأطباء والإعلاميين للتعريف بأضرار المخدرات.