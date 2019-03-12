شكرا لقرائتكم خبر عن دور الزلازل فى تطوير أعمال التفجير لصناعة الأسمنت ورشة علمية بمعهد الفلك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، بمقر المعهد بحلوان، ورشة بعنوان "دور الزلازل فى تطوير أعمال التفجير لصناعة الأسمنت". Advertisements وتأتى الورشة فى إطار دور المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى خدمة المجتمع والربط بين مؤسسات البحث العلمى والمؤسسات الصناعية، وبمشاركة الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية. وتهدف الورشة إبراز دور البحث العلمى فى مجال الهزات الأرضية (الطبيعية والصناعية) فى أعمال التفجير وتقليل أثرها البيئى على البيئة المحيطة، وكذلك دراسات المحاجر والكشف عن الخامات مما يساهم فى اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لأعمال التفجير التى تستخدم فى توفير المواد الخام اللازمة لصناعة الأسمنت، وتحقيقاً لأهداف خطة التنمية المستدامة.

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