حدث ليلًا| تفاصيل منظومة الخبز الجديدة.. وظهور نادر لبوتفليقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- متحدث الرئاسة يكشف عن تفاصيل اجتماع السيسي وكامل الوزير

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، عقب أدائه اليمين الدستورية وزيرًا للنقل، قائلًا إن الرئيس وجَّه "الوزير" بمواصلة العمل، لتحسين مرفق النقل، والعمل على سلامة وأمن المواطن، فوزارة النقل ليست فقط السكك الحديدية.

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- أول قرار لـ كامل الوزير بعد توليه حقيبة "النقل" (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، إن أول قرار سيتخذه هو تغيير لوائح العمل داخل وزارة النقل وهيئاتها وشركاتها، حتى يتم مكافأة المجتهدين ومعاقبة المقصرين على الفور بالقانون.

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- كامل الوزير: "الخسارة مش في قاموسي.. وأدوني فرصة شهرين"

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، إن أول قرار سيتخذه هو تغيير لوائح العمل داخل الوزارة لمكافأة المجتهد ومعاقبة المقصر.

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- "كارت مشحون فلوس".. وزير التموين يكشف ملامح منظومة الخبز الجديدة

كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ملامح تطبيق منظومة الخبز الدعم التي تدرس وزارته تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.

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- قرص واحد يودي بحياة طفلك.. "مركز السموم" يحذر من 10 أدوية واسعة الانتشار

أصدر مركز السموم في كلية الطب جامعة الإسكندرية، الاثنين، بياًنا تحذر فيه من خطورة 10 أدوية ومواد فعالة لعلاج عدد من الأمراض على الأطفال، أوضح فيه أن تناول قرصًا واحدًا فقط منها قد يودي بحياة طفلك.

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- محافظة القاهرة تعلن خطة نقل الجماهير لمباريات أمم إفريقيا

انتهت محافظة القاهرة، من وضع خطة النقل الخاصة ببطولة كأس الأمم الافريقية لنقل الجماهير من الميادين الكبري والمواقف العامة إلى أماكن إقامة المباريات بأحياء المنطقة الشرقية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

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- "نقدر نحوِّل التراب لذهب".. أديب مقترحًا تأجير مجمع التحرير

قال الإعلامي عمرو أديب إن إنجلترا قررت تحويل سجن "هولواي" التاريخي، إلى مساكن اجتماعية، مطالبًا بضرورة استفادة مصر من مبانيها وممتلكاتها، تزامنًا مع قرب انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.

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- برلماني يكشف عن موعد بدء جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية

قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المجلس سيبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية والتي لن تقل عن 6 جلسات للجهات والهيئات والشخصيات العامة وأساتذة القانون الدستوري والإعلاميين، لمدة 15 يومًا.

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- ظهور نادر.. "الجزائرية" تنشر فيديو لبوتفليقة بعد إعلان عدم ترشحه

نشرت القناة الرسمية الجزائرية، الإثنين، مقطع فيديو يظهر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال استقباله لرئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحي.

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- مقترحات لعزل ترامب.. و12 مرشحا للديمقراطيين في 2020

عارضت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، مقترحات من جانب أعضاء بحزبها الديمقراطي، للبدء في إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب.

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- البيت الأبيض: لم يتحدد موعد للقمة المرتقبة بين ترامب ونظيره الصيني

قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للقمة الاقتصادية المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.

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- باكستان: ارتفاع ضحايا القصف الهندي على كشمير إلى قتيلين و4 مصابين

أعلنت العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا القصف الذي قامت به القوات الهندية بمحاذاة خط السيطرة بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين إلى قتيلين و4 مصابين.

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