شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر شباب الباحثين الخامس للقطاع الطبي في «جنوب الوادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات مؤتمر شباب الباحثين الخامس للقطاع الطبي الذي يقام في الفترة من 11 إلى 13 مارس، بمشاركة باحثين من كليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الفم والأسنان والتمريض.

وأكد رئيس الجامعة حرصه على توفير الفرص لشباب الباحثين لتنمية مهاراتهم البحثية من خلال إقامة مؤتمرات شباب الباحثين التي تهدف إلى إثراء البحث العلمي والتعرف على الجديد في العلوم، مؤكدا أهمية التعاون بين الكليات في إقامة الفعاليات المختلفة.

وأكد الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة قدمت سبل الدعم لمؤتمرات شباب الباحثين في مختلف القطاعات حيث تعد فرصة هامة لشباب الباحثين لتناقل الخبرات وزيادة القدرات التنظيمية لدى القائمين على المؤتمر.