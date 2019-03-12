شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يعقد اليوم لقاء جماهيريا لمناقشة القوانين المتعلقة بالتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، لقاء جماهيريا موسعاً ضمن مبادرة النائبة هبة هجرس عضوة المجلس "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد"، والتى تستهدف مراجعة القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة بحياتهم هم وذويهم فى المجالات المختلفة بالتعاون مع عدداً من الجمعيات الأهلية .

ويأتى اللقاء بحضور الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، و4 مؤسسات مجتمع مدنى تعمل فى مجال الإعاقات الذهنية والتوحد.