شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى: لا يجوز صيام كفارة اليمين إلا إذا عجز عن إطعام 10 مساكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل صيام 3 أيام كفارة اليمين تكون متتالية؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: لا يجوز الانتقال إلى الصيام إلا إذا عجز عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وقد اختلف الفقهاء فى التتابع، فذهب الحنفية إلى وجوب التتابع. وهو الأصح عند الحنابلة، وهو قول للشافعية، وذهب المالكية - والشافعية فى قول - إلى جواز صومها متتابعة أو متفرقة. لذا لا حرج فى التفريق.

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