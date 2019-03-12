شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المقر الإقليمى لاتحاد جامعات شمال أفريقيا بجامعة الأزهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء المقر الإقليمى لاتحاد جامعات شمال أفريقيا، والذى تحتضنه الجامعة بمقرها بمدينة نصر. ويشارك فى الافتتاح رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، وأمين عام اتحاد جامعات أفريقيا، وبمشاركة العديد من الوزراء، والسفراء، من مختلف دول القارة السمراء، إضافة إلى نواب رئيس جامعة الأزهر كل من الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى بطنطا، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، والأستاذ مؤمن متولى أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب والطالبات.

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