أخبار مصر | ننشر خطة "التعليم" للقضاء على منظومة "الانتدابات" تدريجيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خطة "التعليم" للقضاء على منظومة "الانتدابات" تدريجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن أنه لن يتم إهدار حق أي معلم يدرس حصص أكبر من نصابه القانوني أو منتدب في مناطق بعيدة عن سكنه، وأن الوزارة تقوم حاليًا بعمل حصر لجميع المعلمين المنتدبين فى أماكن بعيدة عن سكنهم.



وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، إن الوزارة ستعوض هؤلال المعلمين ماديًا خلال شهر واحد فقط، وأن هناك خطة لإلغاء الانتدابات تدريجيًا، خاصة وأن المعلمين يعانون كثيرًا خلال الانتقالات بين وظائفهم ومنازلهم، حيث يتم إرجاع هؤلاء المعلمين إلى إدارتها والاستفادة منهم في سد العجز بها.



وأكد مصدر بالوزارة، أن التربية والتعليم ستعوض المعلمين الذين يحصلون على أكثر من نصابهم ويتم نقلهم بين عدة مدارس بسبب العجز.



كما أضافت وزارة التربية والتعليم، خاصية جديدة في صحف الأحوال الخاصة بالمعلمين، وهي إضافة أخر مؤهل حصل عليه المعلم أو الأخصائي ليتم تسجيل الحاصلين على دبلومة تربوية أو ماجستير أو دكتوراه أثناء العمل بالوزارة، حيث تتاح هذه الخاصية لمسؤول الإحصاء بالمديريات فقط، ويحضر المعلم صورة طبق الأصل من مؤهل التعيين أو صحيفة إلكترونية مكتوب عليها المؤهل معتمدة من شؤون عاملين الإدارة.

