انت الان تتابع كهنة مغاغة يساندون «أغاثون» بأزمة الهجوم على البابا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ارتباك في الأوساط الكنسية منذ نشرت «التحرير» تقارير حول تحركات ضد البابا تواضروس.. أساقفة والمتحدث الرسمي ينفون.. وكهنة مغاغة يصدرون بيانا لمساندة الأنبا أغاثون

ما زال الجدال والارتباك مستمرين في الأوساط الكنسية، منذ أن نشرت «التحرير»، تباعا مجموعة من التقارير، بشأن تحركات بدأت ضد البابا تواضروس الثاني، داخل الكنيسة، من قبل بعض الأساقفة في محاولة لإبعاد البطريرك رقم 118، عن الكرسي، بدعوى أنه يفرط في إيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وترجمت هذه التحركات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإنشاء صفحات لمهاجمة البابا تدعي أنها صممت «بيان شعبي لعزله»، ورغم نفي بعض الآباء الأساقفة مثل الأنبا إرميا الأسقف العام، والمتحدث باسم الكنيسة القس بولس حليم، فإن هذه الصفحات تتحداهم ومستمرة في هجومها على البابا.

شكك كثيرون في صحة المعلومات المكتوبة في تقارير «التحرير»، وأنكر البعض ومنهم صحفيون «مسيحيون»، مقربون من بعض الأساقفة، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه من خلال ردودهم، يؤكدون أن هناك خلافات داخل الكنيسة، لكن من وجهة نظرهم لا ترقى لمستوى الحراك لعزل البابا. اقرأ

شكك كثيرون في صحة المعلومات المكتوبة في تقارير «التحرير»، وأنكر البعض ومنهم صحفيون «مسيحيون»، مقربون من بعض الأساقفة، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه من خلال ردودهم، يؤكدون أن هناك خلافات داخل الكنيسة، لكن من وجهة نظرهم لا ترقى لمستوى الحراك لعزل البابا.

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عملا بمبدأ حق الرد، «التحرير»، منحت المساحة منفردة للمتحدث باسم الكنيسة القس بولس حليم، لأن يعبر عن رأي الكنيسة فيما جاء بالتقارير، (الكنيسة ترد على «التحرير» حول تحرك أساقفة ضد البابا)، وشكك المتحدث في المعلومات الموجودة بالتقرير، رغم أنها موثقة من مصدرين مختلفين، أولهما مصادر كنسية خاصة، وثانيهما هؤلاء الذين يتحركون ضد البابا، والذين أكدوا وجود اجتماعات، وأن لديهم مطالب واضحة أعلنوا عنها في موقع «Copts of America»، من خلال الشخصية المستترة التي تدعى «كاهن نيوجيرسي».

يمكن معرفة تفاصيل أكثر من خلال التقرير التالي: «التحرير» تكشف.. 3 أساقفة قادوا الحراك ضد البابا

أنكر البعض أن يحدث مثل تلك الأمور داخل الكنيسة، والبعض الذي لا يعلم الكثير عن التاريخ عبر عن صدمته من الأخبار والصفحات المنتشرة ضد البابا تواضروس، إلا أن الأنبا إرميا الأسقف العام، عندما نفى وأكد أن كل الأساقفة على قلب رجل واحد، وأنهم لا يقبلون أن يمس البابا تواضروس، وهو ينفي أشار إلى حادثة وقعت في التاريخ المعاصر ومنذ وقت قريب، في عهد البابا كيرلس السادس (1959- 1971) خلال الاحتفال بذكرى وفاته «نياحته»، منذ أيام، حيث قاد أحد المطارنة حملة ضده لعزله، بالضبط كما حدث في عهد البابا يوساب الذي لم ينج مثلما نجا البابا كيرلس، حيث توفى المطران الذي يقود الحملة ضده سريعا.

وجزء من الحملة والحراك ضد البابا تواضروس، متعلق برفض التيار المتشدد الذي بنى سلطانه في نفوس المواطنين المسيحيين الأرثوذكس، على فكرة أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي فقط التي تحمل الإيمان السليم، وبقية الكنائس إيمانها غير سليم، وهذا ما تفعله طوال الوقت الصفحات المحسوبة على التيار المتشدد، التي تروج لأفكار ومقالات ومحاضرات لبعض الأساقفة دون غيرهم، وتتهم البعض الآخر بالهرطقة مثل الراحل الأنبا إبيفانيوس.

وفتح البابا تواضروس الباب لإجراء حوار لاهوتي بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبين الكنائس التقليدية مثيلتها مثل الكاثوليكية، والروم الأرثوذكس، موضحًا في حوار تليفزيوني سابق، أن «الوحدة مثل حبات العقد، أي أن كل حبة تحتفظ بنفسها لكن يجمعها بالحبات الأخرى خيط واحد هو الإيمان المسيحي»، لكن كلما فكر بطريرك قبطي في هذا الأمر لاقى مصيرا صعبا عبر تاريخ الكنيسة. (لتفاصيل أكثر عن هؤلاء البابوات يمكن قراءة: «قتل وعزل».. مصير بابوات دعوا لـ«التقارب الكنسي»)

أمس، الأحد، أصدر كهنة إيبارشية مغاغة والعدوة وعددهم 79 كاهنا، بيانا تضامنيا مع الأنبا أغاثون أسقفهم ضد ما سموه «حملة شرسة على صفحات التواصل الاجتماعي، والجرائد الإلكترونية والمكتوبة والبرامج التليفزيونية»، واللافت للنظر أن البيان لم يكن لمساندة البابا تواضروس الذي يتعرض لحملة فعلية على مواقع التواصل الاجتماعي، فالأنبا أغاثون لم تتهمه الصفحات المهاجمة للبابا بالهرطقة كما تتهم البابا، بل بعض الصفحات تنشر كلمات لأسقف مغاغة، باعتباره واحدا من «حفظة الإيمان».

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تعرض الأنبا أغاثون لانتقادات موسعة، بعد بيان أصدره، عقب جلسة 23 فبراير الماضي في قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس، حيث أحالت المحكمة أوراق المتهمين الراهب المجرد إشعياء المقاري (وائل سعد)، والمتهم الثاني الراهب فلتاؤس المقاري، إلى المفتي، وحجزت جلسة النطق بالحكم لنهاية شهر أبريل المقبل، حيث ينطق القاضي فيها حكم الإعدام على المتهمين وهو حكم أول درجة.

وأصدر أغاثون بيانا بعنوان «فاجعة الحكم على راهبين من دير القديس أبو مقار الكبير ببرية شهيت»، وتناسى الأسقف أن أحد الذين يدافع عنهم من المدانين في هذه القضية، هو راهب تم تجريده من قبل البابا تواضروس ولجنة شئون الرهبنة بسبب سوء سلوكه، قبل أن يتم توجيه اتهام رسمي له بقتل الأنبا إبيفانيوس. (اقرأ أيضا: رسميًا.. الكنيسة تُجرد الراهب أشعياء المقاري)

واعتبر أسقف مغاغة أن الحكم على المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، تسبب في صدمة لكل الأكليروس، رغم تصريح سابق للبابا تواضروس، عقب مقتل الأسقف بأن الأمر في يد القضاء وأن الكنيسة لن تتستر على مخطئ، وتعرض الأنبا أغثون لهجوم بالأكثر من خارج الأوساط الكنسية، حيث أعتبره كثيرين يعلق على أحكام القضاء.

أن موقف الأنبا أغاثون المعلن في قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس، ليس الموقف الوحيد الذي يظهر فيه أسقف مغاغة بوضوح اختلافه مع البابا، بل حدثت مواقف عدة، ظهر فيها هذا الأمر، لعل أبرزها العظة المضادة لعظة البابا في أغسطس الماضي، فبينما طالب البابا تواضروس من يدعون أنهم «حماة الإيمان»، بالتوقف عن هذا الإدعاء مؤكدا أن حامي الإيمان هو «السيد المسيح»، بعدها بيومين فقط خرج الأنبا أغاثون في عظة ليؤكد أن للإيمان حماة هم «وكلاء الله على الأرض» أي الكهنة.

للمزيد والإطلاع على فيديو عظة البابا وعظة الأنبا أغاثون: الأنبا أغاثون.. «الاتجاه المعاكس» للبابا تواضروس

ومن المواقف الأخرى، الموقف من «اتفاق المعمودية»، بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، حيث أصدر بيان وقت زيارة بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول لمصر، في نهاية أبريل 2017، وكان عنوانه «معموديات قانونية وصحيحة ومعموديات غير قانونية وغير صحيحة وباطلة»، وأشار إلى أن الكنيسة الكاثوليكية من هذه الكنائس، وليس هذا البيان الوحيد، فقد أصدر بيان آخر حول ما جاء بكتاب الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط «المرأة والتناول»، والذي يوضح خلاله عدم منع تناول النساء من «الأسرار المقدسة»، في فترة الطمث، ووصف هذا الطرح بأنه «بدعة»، وأصدر بيان بعنوان: «الرد على بدعة تناول المرأة الحائض أو الوالدة من الأسرار المقدسة»، رغم ما صدر من المجمع المقدس وقتها، وكان بمثابة حل وسط، بانه غير ممنوع لكن يؤخذ السماح من الأب الكاهن.

للمزيد: الأنبا أغاثون.. أسقف يسبح عكس التيار ويتحدى البابا

كل هذا الارتباك يطرح عدة أسئلة، إذا كان الأنبا أغاثون لم يتعرض لحملات ممنهجة، فلماذا أصدر كهنة إيبارشية مغاغة بيان قالوا إنه لدعمه؟ وإذا كان الذي يتعرض للهجوم هو البابا تواضروس، وخرج بعض الأساقفة والمتحدث الرسمي، ينفون أن يكون هناك حراك ضد البابا داخل الكنيسة، بل وانتقدوا الصفحات التي تهاجم البابا؟ فلماذا لم يفعل كهنة مغاغة وأسقفهم هذا الأمر؟

يذكر أن المتحدث باسم الكنيسة ذكر في رده على «التحرير» قال نصا: «أعلم أن أعضاء المجمع يتمتعون باستنارة تجعلهم يحافظون على وحدة الكنيسة بكل قوة»، فهل هذه الاستنارة ستظهر في خطوات البابا التي يصفها مراقبون للشأن الكنسي بأنها «إصلاحية»، وستجد دعما من كافة الأساقفة أم أنه سيلقى معارضة كما حدث في «اتفاق المعمودية»؟

للمزيد عن موقف المعارضين للبابا تواضروس: من هنا