شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية الإدارية الأسبق: سفيرة أمريكا قالتلي «لا بديل عن حكم الجماعة لمصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، عن تفاصيل حديثه مع آن باترسون السفيرة الأمريكية بمصر، بعد استقالته من حكومة الإخوان قبل ثورة يونيو.

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وقال «محمود» خلال لقائه مع الإعلامي عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» «فوجئت بتأييد السفيرة الشديد للإخوان، وقلت لها أنا استقلت من حكومة الإخوان، كون سياستهم ضد مبادئي وقيمي».

وأضاف الوزير الأسبق: «السفيرة قالت لي، لا يوجد بديل للإخوان لحكم مصر، هي المجموعة الوحيدة المنظمة التي تستطيع حكم مصر، والبديل السلفيون وأسوء بشكل كبير منهم»، مردفاً «السفيرة سألتني ماذا تتوقع أن يحدث في 30 يونيو، قلت لها البلد سوف تملأ الشارع، فكان جوابها لا أعتقد».

وتابع قائلا: «دللت للسفيرة الأمريكية على صواب توقعي بنزول المصريون إلى الشوارع، بقصة سيدة مصرية أخبرتني أنها كانت ترفض نزول أولادها الثلاثة في 25 يناير، وأكدت لي أنها ستصطحب أبنائها الثلاث في 30 يونيو»، مشيرا إلى أن السفيرة دونت هذه القضية في أجندتها الخاصة فور سماعها.