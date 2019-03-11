شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الصناعات»: المجتمع الرقمي يسهل وصول الخدمات إلى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إن الغرفة تحاول توعية المجتمع المصري أهمية التحول إلى مجتمع رقمي واستخدام التكنولوجيا في جميع أنحاء الأعمال منذ أكثر من سنوات.

وأضاف «جاد» خلال حواره مع الإعلامي حسن عثمان مقدم برنامج «الناس والبزنس»، المُذاع عبر فضائية «الرافدين+»، أن الغرفة بدأت مؤتمر «وطن رقمي» منذ 6 سنوات، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تساهم في تسهيل الخدمات المقدمة إلى المواطنين، بدون تدخل مقدم الخدمة وبالتالي يُجرى تقليل احتمالات الانحراف في أي خدمة.