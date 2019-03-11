شكرا لقرائتكم خبر عن «شعبة الاتصالات»: حماية أمن المعلومات من أهم مسؤوليات اتحاد الصناعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إن الغرفة تنظم مؤتمر «أمن المعلومات»، منذ 5 أعوام، بالتوازي مع مؤتمر «وطن رقمي» الذي تنظمه الغرفة منذ 6 سنوات من أجل التأكيد على سبل حماية بيانات المواطنين في ظل المؤتمر الرقمي.

وأضاف «جاد» خلال حواره مع الإعلامي حسن عثمان مقدم برنامج «الناس والبزنس»، المُذاع عبر فضائية «الرافدين+»: «أمن المعلومات أصبح موضوعًا هامًا للغاية، ويجب أن نحميها من أي استخدام سيء من أي شخص أو أي جماعة، وبالتالي صار هناك نظم في غاية التقدم والتعقيد من أجل حماية بيانات المواطنين».

وتابع: «هناك معلومات يجب أن تتاح وأخرى يجب أن تُحجب لكي نتيح الفرصة أمام النظام ليصبح أكثر فاعلية، وبالتزامن مع ذلك صدرت الكثير من القوانين لحرية تداول البيانات وأخرى لحماية البيانات الشخصية وتعقب الجريمة الإلكترونية، وكل ذلك يتزامن مع دخول مصر المجتمع الدولي الرقمي».