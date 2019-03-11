أخبار مصر | علاج نفسي للصحفيين ودعم صحي وتعليمي.. تعرف على البرنامج الانتخابي لـ أسماء عصمت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاج نفسي للصحفيين ودعم صحي وتعليمي.. تعرف على البرنامج الانتخابي لـ أسماء عصمت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أسماء عصمت المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إنها قدمت في برنامجها الانتخابي ما تلتزم بتنفيذه على أرض الواقع من خطط وآليات لتقديم جميع أنواع الدعم النفسي والتعليمي والصحي للصحفيين وأسرهم.

وأضافت في برنامجها الانتخابي، أن الدعم النفسي ضروري وهام للصحفي الذي يتحمل كثير من الهموم ومشاكل المجتمع، مما ينعكس على طاقته الذهنية، وبالتالي فلابد وأن يتم دعمه نفسيًا كي يستطيع الاستمرار في العمل.

وأكدت "عصمت" أنها ستعمل على إنشاء وحدة للدعم النفسي داخل النقابة، تتولى تنظيم العديد من الكورسات وورش العمل وجلسات السيكودراما، لتحسين حالة الصحفي النفسية حتى يستطيع الاستمرار في عمله.

وجاء برنامج الزميلة المرشحة كالتالي:

أولًا: الدعم النفسي

إنشاء وحدة دعم نفسي بالنقابة لتقديم جميع الخدمات النفسية للصحفيين وأسرهم والمتمثلة في:

1- تقديم خدمة العلاج بجلسات " السيكودراما" وهو نوع من العلاج لبعض حالات الاكتئاب والتوتر النفسي الناتجة عن ضغوط الحياة.

2-كورسات تحفيز إيجابية لمواجهة أعباء وضغوط الحياة النفسية.

3- دورات تأهيلية حياتية للمقبلين على الزواج من شباب الصحفيين.

4- وحدة استشارات زوجية وعلاقات أسرية خاصة في ظل زيادة حالات الطلاق.

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5- وحدة لعلاج "أبناء الطلاق"لما يسببه الانفصال من أثار نفسية سيئة على الأبناء.

6-جلسات نفسية لتعديل سلوك الأطفال من أبناء أصحاب المهنة (عنف - توحد - أنانية - ...).

ثانيًا الدعم التعليمي:

1- عقد دورات وورش عمل للأعمال اليدوية والأعمال الفنية لاكتشاف مواهب أبناء الصحفيين مبكرًا وتنمية قدراتهم الذهنية.

2- تنظيم كورسات تعليمية لجميع المراحل في جميع المواد الدراسية تخفيفاً لأعباء الدروس الخصوصية.

ثالثًا: الدعم الصحي

الاتفاق مع مجموعة من الأطباء في جميع التخصصات لتوقيع الكشف الطبي بالمجان على الزملاء وأسرهم"أطباء خارج مشروع العلاج".

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.