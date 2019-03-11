وزير التموين يكشف استعدادات الوزارة لشهر رمضان وشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن الاستعداد لشهر رمضان يبدأ بالتأكيد على الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الأساسية.

وأكد الوزير خلال كلمته باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مخزون الأرز يكفي إلى ما بعد يونيو الجاري وسيتم طرح مناقصة أخرى بعد يونيو.

وأضاف المصيلحى، أن "استعدادات الوزارة لشهر رمضان تتضمن أيضا تعديل مواعيد العمل للمخابز والبقالين حتى 11 مساءً وهو أمر روتيني بالإضافة إلى تشديد الرقابة والإشراف بدرجة أكبر على الأسواق والتجار، وتشكيل مجموعات عمل لتشديد الرقابة".

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وأوضح الوزير أن جهاز حماية المستهلك بدأ يكون له فروع أكثر بالمحافظات، معلنًا البدء في تنفيذ خطة موضوعة بحكمة بعد الانتهاء من لائحة قانون حماية المستهلك الجديد والموافقة عليها من رئيس مجلس الوزراء.

وأعلن الوزير، عن حملات مشتركة بين الرقابة التجارية بوزارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وأنه يجرى تقسيم المحافظة إلى مجموعات عمل، قائلاً: "شهر رمضان بيبقى أجمل الشهور وتقل فيه الأمور الغريبة التى تحدث في باقي الأيام".

كما أشار إلى أن استعدادات الوزارة لشهر رمضان تتضمن توفير وزيادة المعروض من السلع خاصة البروتينات، مؤكدا أنه سيتم زيادة المعروض من الأسماك بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع قناة السويس لتوفير الأسماك، والحصول على منتجات غليون ومزارع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وأشار إلى عقد اتفاقات مع التجار خاصة تجار الجملة لتنظيم معارض "أهلا رمضان" قبل بدء شهر رمضان بأسبوع، وتدشين مبادرة أخرى بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية لزيادة شوادر الحوم والأسماك خاصة خلال شهر رمضان بالمشاركة مع المحافظين.