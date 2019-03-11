للشد من أزر العاملين.. كامل الوزير في محطة مصر غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، أنه سيجري غدًا زيارة لهيئة السكك الحديدية ومحطة مصر، للشد من أزر العاملين والوقوف بجانبهم، قائلًا: "مش كلهم وحشين.. وكتير منهم بيحبوا بلدهم".

وأضاف الوزير- خلال لقاءه مع الصحفيين بمقر الوزارة، اليوم الاثنين: "الهيئة لن تنهض سوى برجالها، ومهندسيها، وعمالها، وفنييها".

وأوضح وزير النقل، أنه سيبدأ العمل فورًا في تطوير هيئة السكك الحديدية، ولن ينتظر العربات الجديدة، وسيعمل على إنهاء نظام الإشارات الجديدة.

وتابع: "ما تعلمته من العسكرية هو الانضباط، والمتابعة الشديدة، والجدية في العمل بالحب والرضا".

وكان "الوزير"، أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزيرًا للنقل.

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يذكر أن مجلس النواب وافق أمس بالإجماع على تعيين "الوزير" وزيرًا للنقل، خلفًا للدكتور هشام عرفات، الذي تقدم باستقالته عقب حادث محطة مصر نهاية فبراير الماضي.

وعقد الرئيس السيسي، اجتماعًا بوزير النقل الجديد، عقب أدائه اليمين، حسبما أفاد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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