أخبار مصر | "السياحة" تنظم مؤتمرًا للتوعية الصحية والأمان في فنادق شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السياحة" تنظم مؤتمرًا للتوعية الصحية والأمان في فنادق شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم شركة "دايفيرسي" الدولية للفنادق والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة مؤتمراً دولياً يوم الخميس الموافق 21/3/2019 للترويج لفنادق شرم الشيخ وسبل الأمان والنظافة بها، في إطار خطة الوزارة لدعم السياحة وجذب أكبر قدر ممكن من الزوار الأجانب قبل بداية الموسم الصيفي.

يحضر المؤتمر الذي يقام بفندق شتايجن الدكتورة رانيا المشاط واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من المسئولين بقطاع السياحة وبعض الوكالات الدولية.

توفر الشركة وسائل التنقل من القاهرة لشرم الشيخ يوم 20 مارس، على أن تكون العودة يوم 22 مارس والإقامة بفندق شتايجن.