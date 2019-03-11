أخبار مصر | "المعلمين" توافق على منح الصحفيين وأسرهم عضوية نادي الشاطئ بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المعلمين" توافق على منح الصحفيين وأسرهم عضوية نادي الشاطئ بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الزميل محمد الصايم نائب رئيس تحرير الجمهورية والمرشح لعضوية نقابة الصحفيين "تحت السن"، في الحصول على عضوية لكافة الزملاء الصحفيين، والتي تتيح لهم الدخول بنادي نقابة المعلمين البحري بالإسكندرية، والتمتع بكافة الخدمات التي يقدمها النادي لأعضائه أسوة بالمعلمين.

وقال محمد عبدالله وكيل نقابة المعلمين، إن خلف الزناتي نقيب المعلمين وافق على الطلب المقدم من محمد الصايم نائب رئيس جريدة الجمهورية ورئيس قسم التعليم، مؤكدًا أن النقابة جاهزة لاستقبال كافة طلبات الزملاء الصحفيين للحصول على عضوية نادى الشاطئ بالإسكندرية.



وتأتي تلك الاستجابة بناءً علء طلب عدد من الزملاء الصحفيين بالإسكندرية، من محمد الصايم التدخل للحصول على هذه العضوية أثناء جولته الانتخابية أمس، لعرض برنامجه الانتخابي على الزملاء الصحفيين بمحافظة الإسكندرية.

كما وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إنشاء مكتب خدمات تعليمية لأبناء الصحفيين، لتسهيل الإجراءات اللازمة وحل المشاكل التي يواجهها أي من أبناء الزملاء في المدارس المختلفة.



وكان الزميل محمد الصايم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس قسم التعليم، والمرشح لانتخابات مجلس النقابة، تقدم بطلب للوزير لإنشاء المكتب أسوة بالخدمات المقدمة من الوزارات المختلفة لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم في مقر النقابة.

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وذكرت الوزارة في خطابها للزميل، أنها ستقدم كافة التسهيلات لتنفيذ المقترح بشكل سريع.

وقال "الصايم" إنه يسعى أيضًا لتنظيم مجموعات تقوية لمختلف المراحل الدراسية، يشارك فيها كبار المعلمين بأسعار رمزية لأبناء الزملاء، وأنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء صندوق الحالات الحرجة.

كما أوضح "الصايم" أنه يعمل على تنظيم كورسات مخفضة في جميع اللغات للزملاء وأسرهم في الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز الأخرى.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.