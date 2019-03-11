انت الان تتابع عبد العال يدافع عن وزيرة الصحة: ملهاش دعوة بالمرتبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هالة زايد وزيرة الصحة

دافع الدكتور علي عبد العال عن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، قائلًا: «الوزيرة غير مسئولة عن رواتب الأطباء، لأن هذا الأمر مرتبط بمشكلة في الإمكانيات»، مشيرًا إلى أن الجميع في حاجة لرفع مرتباتهم سواء كانوا أطباء أو معلمين وغيرهم من العاملين في الدولة. وتابع عبد العال: «الأطباء المصريون من أمهر الأطباء على مستوى العالم، لما لديه من قدرات عقلية كبيرة»، وشهدت الجلسة العامة، خلافات حادة بين نواب البرلمان والحكومة بشأن شروط حصول الطبيب على ترخيص المهنة، إذ تمسك البعض بضرورة أن يجتاز الطبيب اختبارا قبل الحصول على مهنة مزاولة المهنة.

كما وافق البرلمان نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2019-2020، بدلا من العام الدراسي 2018-2019. وأبدى عبد العال، تخوفه من عقبات دستورية، قد تواجه تطبيق هذا القانون خاصة فيما يتعلق بآليات

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