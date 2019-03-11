خالد ميري يحصل على تخفيضات 90 ألف جنيه على 33 ماركة سيارات للصحفيين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجح الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار ومرشح مجلس نقابة الصحفيين فوق 15 سنة في الحصول على تخفيضات خاصة لأسعار السيارات لأعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين من إحدى كبريات شركات التوزيع في مصر. وتمكن «ميري» من الحصول على تخفيضات تصل إلى 90 ألف جنيه على 33 ماركة مختلفة من السيارات، على أن يكون الحصول على السيارة بموجب كارنيه نقابة الصحفيين وبأسعار منافسة لسعر السوق المحلي، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع والصيانات مع تقديم هدايا مجانية للزملاء عند استلام السيارة.

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