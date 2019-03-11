شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نستهدف خفض العجز في الموازنة الجديدة إلى 7.2% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الدين ورفع معدلات النمو حتى يبتعد الاقتصاد المصري عن منطقة الخطر.

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وأضاف «معيط»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، الإثنين، أن مصر كان لديها عجز في الموازنة العامة للدولة 17% خلال الـ4 سنوات الماضية.

وأوضح «معيط»، أن "الوزارة تستهدف وصول العجز في الموازنة الجديدة للدولة لـ7،2% حتى نكسر دائرة الخطر".

وتابع «معيط»: «ندخل حد الأمان لو العجز وصل لـ 5%، وعشان منسبش عبء لأولادنا وأحفادنا قرصنا على نفسنا، بس أنا بحلم أنه يصل لـ2%».