شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم فقيد البحيرة في حادث الطائرة الأثيوبية: «عايزين ندفنه وناخد عزاه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الحزن قرية الأبقعين بمركز حوش عيسى بعد وصول نبأ بوجود الباحث بمركز البحوث الصحراوية عبدالحميد فراج محمد مجلي، ضمن المفقودين في حادث سقوط الطائرة الأثيوبية، وتجمع الأهالي منذ ليل أمس أمام مسجد القرية انتظارًا لمعرفة أخبار جديدة عن وصول الجثمان.

وقال على شحاتة، ابن عم المفقود، فور علمنا بالحادث تواصلنا مع الخطوط الجوية الإثيوبية، في المطار مساء الأحد، وأكد لنا وجود عبدالحميد ضمن ركاب الطائرة، وذهبنا إلى السفارة في صباح الإثنين، أكدوا لنا الخبر، وأخبرونا أن الجثمان سيصل قبل يوم الخميس المقبل 14 من الشهر الجاري، وقالوا لو أحد من الدرجة الأولى عايز يطلع يسافر يشوف إيه سبب الحادث أو يتعرف عليه».

وأضاف ابن عم المفقود: «إحنا مطالبنا الجثمان، إحنا من الأرياف وعرب، عايزين ندفنه وناخد عزاه، وراضيين بأمر الله وقضائه، وبعد كده نتحرك في الإجراءات القانونية ونعرف الأسباب، واللي غلط يتحاسب، بس الأول نوصل للجثمان، عشان نهدى أبوه وأمه اللي في حالة ربنا ما يكتبها على حد».

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وقال ابراهيم الفقى، موظف بشركة مقاولات، جار المفقود، إن الباحث المفقود كان في طريقه إلى نيروبي في مهمة علمية، وفقد أهله الإتصال به عقب الحادث.

وأكد «الفقي» أن القرية والقرى المحيطة تشهد حالة من الحزن الشديد، لما يمتاز به الباحث من حسن الخلق وحسن معاملته لأصدقائه وجيرانه والتزامه، مشيرًا إلى أن الباحث من مواليد عام 1992 ومتزوج ولديه طفل عمره عام ونصف، وكان باحثًا مجتهدًا نفخر به في بلدنا وتفخر به مصر.

وكتب أحد جيرانه على صفحته على موقع «فيس بوك»، «ما علمت عنه إلا كل خير ويشاء الله بقدرته أن يذهب من هنا ليموت في أرض لم يتوقعها أحد..اللهم ألهم أبيه الصبر على فراقه ونحتسبه من الشهداء».

ومن جانبه نعى الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، 3 شهداء في حادث الطائرة وهم الدكتور أشرف تركي رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، وباحثين مساعدين بمركز بحوث الصحراء وهما المهندسة دعاء عاطف عبدالسلام والمهندس عبدالحميد فراج مجلي نوفل من شعبة الإنتاج الحيواني، والذين كانوا متوجهين في مهمة علمية عن التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني والنباتي في العاصمة الكينية نيروبي.