"تنمية المشروعات" والبيئة يوقعان اتفاقية لإنشاء وحدات (الغاز الحيوي) البيوجاز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حرص الجهاز على المشاركة في مشروعات الدولة الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ، وذلك من خلال خفض التلوث والمحافظة على البيئة والتي لها مردود اقتصادي كبير على الدولة ، من خلال نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية والنظيفة في مصر وإِزالة كافة العوائق الفنية والمالية والمؤسسية نحو تطبيق تكنولوجيا الطاقة الحيوية بشكل فعال.

جاء ذلك ضمن فعاليات توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجهاز ووزارة البيئة، اليوم الاثنين ، بهدف دعم إنشاء وحدات (الغاز الحيوي) البيوجاز لتوفير مصادر جديدة للطاقة المتجددة .

ووقع الاتفاقية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورمحمد صلاح بصفته الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطني لمشروع الطاقة الحيوية الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية.

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وقالت نيفين جامع -حسب بيان للجهاز- إنه بناء على هذه الاتفاقية سيقوم الجهاز بإتاحة القروض اللازمة لتفعيل اتفاقية التعاون بين الجهاز ومؤسسة الطاقة الحيوية وجهاز شئون البيئة بهدف إنشاء وحدات البيوجاز لتتيح مصادر جديدة للطاقة المتجددة من خلال شركات منفذة أو جمعيات أهلية متخصصة، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات لتصل للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي تماشياً مع أهداف الدولة المستقبلية نحو إيجاد بدائل نظيفة للطاقة وتنمية المجتمعات الريفية والفقيرة وتقليل الأعباء المالية على موارد الدولة في مجال توفير الطاقة.

وأشارت إلى أن قيمة القرض يتراوح فيما بين 100 ألف جنيه كحد أدنى وحتى 500 ألف جنيه كحد أقصى بالنسبة للشركات ويصل إلى مليون جنيه في حاله تمويل الجمعيات و بما يساعد على توفير حوالي 600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة .

إ س /م ح و