أخبار مصر | عمرو الكاشف في زيارة لأسرة "الفجـر" ضمن جولاته الانتخابية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو الكاشف في زيارة لأسرة "الفجـر" ضمن جولاته الانتخابية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الزميل عمرو الكاشف المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بجولة لمؤسسة "الفجـر"، اليوم، ضمن جولاته الانتخابية، بانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وقال إن برنامجه الانتخابي يعتمد على 4 محاور أساسية، أولًا الحريات الصحفية، نظرًا أنها الملاذ الآمن للصحفي والنقابة، ثانيًا تنمية موارد نقابة الصحفيين، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، لمساعدة الزملاء في مواجهة التضخم وزيادة الأسعار، وثالثًا حماية الزملاء في عملهم وتوفير مظلة حماية ضد الفصل التعسفي، ورابعًا التوسع في عمل إسكان للزملاء بأسعار مخفضة بدون تمويل عقاري.

وأضاف أن برنامجه الانتخابي يتضمن أيضًا توفير المعارض الخدمية للزملاء، وذلك تحت شعار "أنت صحفي إذًا أنت تستحق حياة كريمة"، لافتًا إلى أنه لا يمكن التخلي عن دور الصحافة في المجتمع.

وتابع: "في قضايا التشريعات، من الضروري ألا يكون هناك عائق في تأسيس الصحف والمواقع الإلكترونية، وأنا ضد القيود التي توضع على المواقع، وأطالب بخفض أسعار الترخيص من أجل المواقع الإلكترونية الوليدة".

وأكد "الكاشف" أنه سيعمل على تفعيل كارنيه نقابة الصحفيين في كل مكان، خاصة في المواصلات العامة.

وطالب المرشح لعضوية المجلس، الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أن تكون زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين بنسبة 300%، وليست 25 % فقط، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وتدني رواتب الصحفيين إلى أقصى درجة.

وقال "الكاشف" إن زيادة بدل التكنولوجيا بنسبة 300% ستجعله يصبح 4725 جنيهًا، بدلًا من 2100 جنيه فقط، التي كان أعلن عنها "رشوان" سابقًا.

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وأضاف أن جميع المستلزمات المعيشية ارتفعت أسعارها بشكل كبير، ناهيك عن تذكرة المترو، التي وصلت إلى 7 جنيهات، فضلًا عن الدولار الذي وصل إلى 18 جنيهًا، صاحبه ارتفاع أسعار السلع الغذائية والسيارات بشكل غير مسبوق.

ولفت "الكاشف" إلى أن الصحافة يفترض أنها سلطة رابعة، وأحد أدوات تنمية الدولة، وضمن ركائز الأمن القومي.

وحول الموارد التي يمكن توفيرها لزيادة بدل التكنولوجيا، أوضح "الكاشف" أن هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى التي أدرت دخلًا كبيرًا للدولة، منها قناة السويس الجديد وزيادة الضرائب ومشروعات الإسكان ذي التمويل العقاري، ويمكن من عائدها زيادة بدل التكنولوجيا.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.