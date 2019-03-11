أخبار مصر | "قنديل": قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير نقدي يوفر الوقت والجهد للمواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قنديل": قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير نقدي يوفر الوقت والجهد للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى خالد محمد عبد المنعم قنديل، رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب الوفد، على إقرار مجلس النواب اليوم نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير النقدى.

وأشار "قنديل" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد بالنسبة للمواطنين من خلال تيسير إجراءات دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة"، موضحًا أن تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، سيعود بالإيجاب على الاقتصاد القومى من خلال تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.

وتابع أن إقرار القانون سيساعد الجهات الحكومية على سداد التزاماتها المالية الكترونيا من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك بالتعاون مع وزارة المالية التى قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، مما يؤدي إلى التقليل من حمل النقود السائلة الأمر الذى سيقلل بدورة الفساد والبيروقراطية.

ووافق مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وترتكز فلسفة مشروع القانون، على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى بما يؤدى إلى توفير مناخ أمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادى والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبى، وكذلك زيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية.